[Aktualisiert um 22.23 Uhr] In Teilen der Verbandsgemeinde Leiningerland ist am Montag ab 17.05 Uhr für mehrere Stunden das Internet ausgefallen. Betroffen waren Kunden des Anbieters Mawacon. Das Unternehmen stellt Glasfaser und Technik, bezieht das Internet aber über die Pfalzwerke-Tochter Pfalzkom. Dort lag nach Mawacon-Angaben auch das Problem. Pfalzwerke-Sprecher waren am Montagabend für die RHEINPFALZ nicht erreichbar. Um 21.41 Uhr meldete Mawacon dann: Störung behoben, das Internet funktioniert wieder. Was genau das Problem war, habe man selbst auch nicht erfahren.