Im Juli 2023 hat die Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland Aufträge für die Erstellung örtlicher Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte für die Ortsgemeinden an das Büro IPR erteilt, Anfang Oktober gab es nach Angaben der Verbandsgemeinde ein Auftaktgespräch, bei dem ein Ablaufplan vorgestellt wurde. Demnach ist IPR aktuell noch mit der Grundlagenermittlung, Auswertung und Analyse bereits vorliegender Daten und Konzepte beschäftigt. Die Bearbeitungsdauer des Projektes beträgt gemäß Angebot insgesamt 26 Monate, sodass mit der Vorlage der meisten Vorsorgekonzepte frühestens Ende 2025 gerechnet werden kann. Allein für Dirmstein und Kleinkarlbach sieht es etwas rosiger aus: Da die Hochwasserproblematik in beiden Orten stark ausgeprägt ist und bereits Vorsorgekonzepte existieren, will IPR dort schon im Februar Bürgerversammlungen abhalten, anschließend sollen ßßdort vorrangig private Objektschutzberatungen angeboten werden.