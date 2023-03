Battenberg schließt sich der gemeinsamen Erstellung von Hochwasser- und Starkregenschutzkonzepten in der Verbandsgemeinde Leiningerland an. Einstimmig hat der Ortsgemeinderat bei seiner Sitzung am Mittwoch dem Planungsbüro ipr Consult aus Neustadt den Auftrag dazu für rund 12.000 Euro erteilt. Das Land stellt einen 90-prozentigen Zuschuss in Aussicht.

