Nachdem Unbekannte Obrigheim zweimal mit Hass-Botschaften bepflasterten, haben die Ratsfraktionen nun mit einer gemeinsamen Stellungnahme reagiert. Sie weisen darauf hin, dass Kosten für die Beseitigung der Schmierereien an der Veranstaltungshalle Rosengarten an allen Bürgern hängenbleiben. Außerdem sagen CDU, SPD und FWG: „Wir nehmen es nicht hin, den Ruf unserer Gemeinde durch solche Aktionen beschmutzen zu lassen.“ Alle Einwohner sollen sich an der Aufklärung der Vorfälle beteiligen.