Unbekannte haben Obrigheim am Ostersonntag mit Hass-Plakaten und -Aufklebern gepflastert. Aus welcher Ecke die Botschaften kamen und wie die Polizei die Sache rechtlich einschätzt.

Sie hingen an der Bushaltestelle und am Zigarettenautomaten, pappten an Schaukästen und Pfosten: Unbekannte haben Obrigheim am Ostersonntag mit Hass-Plakaten und -Aufklebern übersät. Entdeckt