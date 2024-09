Mit Lautsprecher-Durchsagen warnten Wehren in Leiningerland-Gemeinden am vergangenen Mittwoch vor einem Netz-Ausfall bei der Deutschen Glasfaser. Doch das Unternehmen beteuerte auf RHEINPFALZ-Nachfrage, es habe keine größere Störung in der Verbandsgemeinde gegeben. Nun hat sich aufgeklärt, was los war.

Bereitschaftswachen in den Gerätehäusern und Lautsprecher-Durchsagen in den betroffenen Dörfern: So haben die Leiningerland-Feuerwehren am vergangenen