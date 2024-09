Auf Störungen im Netz der Deutschen Glasfaser hat die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Leiningerland nach eigenen Angaben am Mittwoch in verschiedenen Orten mit Lautsprecherdurchsagen hingewiesen. Außerdem hielten Freiwillige bis in die Nacht hinein Bereitschaftswachen in den Gerätehäusern, damit dort Notfall-Meldungen direkt vor Ort und mithin auch ohne Telefon gemeldet werden können. Am Donnerstagmorgen sei dann über die App Katwarn eine offizielle Entwarnung verbreitet worden. Der Leiningerland-Wehrleiter Markus Ittel berichtete am Freitag: Betroffen gewesen seien die Dörfer der früheren Verbandsgemeinde Grünstadt-Land. Und er sagte: „Wir wissen immer noch nicht, warum, wie und wo die Störung aufgetreten ist. Das ist noch nie vorgekommen.“ Eine RHEINPFALZ-Anfrage bei dem Telekommunikationsunternehmen brachte auch keine Aufklärung. Eine Sprecherin versicherte: Es lägen intern keine Berichte über großflächige Störungen am Mittwoch im Leiningerland vor, demnach wäre allenfalls von Problemen bei einzelnen Anschlüssen auszugehen.