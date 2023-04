Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei verschiedene Elektroautos von chinesischen Herstellern bietet die Firma Elaris mit Sitz in der Industriestraße an. Bis Oktober soll noch ein viertes Modell hinzukommen – und auch darüber hinaus hat das 2020 gegründete Unternehmen ehrgeizige Ziele. Dazu gehört ein Marktanteil in Europa von drei Prozent.

Seit rund einem Jahr hat das Unternehmen Elaris, das von Lars Stevenson und Andreas Matthis gründet wurde, seinen Standort in der Industriestraße. Es war von Anfang an eine Grünstadter