Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollten sämtliche Optionen geprüft sein. Andersherum ergibt das keinen Sinn.

„Alle Wege führen nach Rom“, heißt es. So ähnlich ist es auch mit den Agrarflächen rund um den Margarethenhof in Hettenleidelheim – jedenfalls in den Unterlagen, die