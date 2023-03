Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum ersten Mal ist ein Pfälzer Mundart-Preis an einen Amerikaner verliehen worden: Der Bockenheimer „Preis der Emichsburg“ ging in diesem Jahr an Douglas Madenford aus Pennsylvania. Er ist der perfekte Mittler.

Warum es nicht seltsam ist, einem Amerikaner einen Pfälzer Preis zu überreichen, erklärt der Sprachwissenschaftler Michael Werner am Sonntag in Bockenheim so: „Wir sind in der Lage,