Mehr als 240.000 Deutsche, die in der Corona-Krise aus verschiedensten Gründen irgendwo in der Fremde festsaßen, hat das Auswärtige Amt in einer einmaligen Rückholaktion in die Bundesrepublik geflogen. Das Wattenheimer Ehepaar Kamolz wurde aus Südafrika „gerettet“.

Ein bisschen wehmütig blättert Inge-Ruth Schmidt-Kamolz in Fotoalben und schwärmt dabei von Südafrika: von der abwechslungsreichen Landschaft, den unkomplizierten,