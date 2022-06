Die Massen sind nicht geströmt zum 25. Jubiläum des Eckbach-Mühlenwanderwegs am Sonntag. Bei Temperaturen von mehr als 35 Grad im Schatten war die Lust auf ausgiebige Spaziergänge gedämpft. Dennoch zeigt sich die Touristikerin der Verbandsgemeinde Leiningerland, Cornelia Wetzel, zufrieden mit dem Geburtstagsfest. Akteure aus zehn Ortsgemeinden haben sich daran beteiligt und ein Programm auf die Beine gestellt. Vor allem dort, wo Erfrischungen im Schatten geboten wurden, versammelten sich die Menschen. Etwa beim Hoffest der Mühle Eisenbeiss in Kleinkarlbach, das mit einem Gottesdienst startete, oder auf der Hochzeitswiese der Haldmühle in Bissersheim, wo die Band Mr. Jones unterhielt.