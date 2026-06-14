Zum dritten Mal ist in Kirchheim die Rebblütennacht über die Bühne gegangen. Petrus hat zwar nur bedingt mitgespielt, aber dafür spielte ein anderer sehr gut.

Gegen 21 Uhr am Freitag ist der Rote Platz im Herzen Kirchheims ganz gut gefüllt. Für ein richtiges Gedränge ist das Wetter bei der dritten Rebblütennacht aber zu unbeständig: Tiefschwarze Wolken hängen am Himmel und es bläst ein kräftiger Wind. Yannik Dietz, Chef des Kerwekomitees, das das Event gemeinsam mit dem örtlichen Sportverein und der Gemeinde auf die Beine gestellt hat, zeigt sich dennoch zufrieden. Der Vortag, als drei DJs vor allem die jungen Leute unterhalten sollten, sei wegen Regens deutlich schlechter besucht gewesen, erzählt er. Bürgermeister Thomas Dhonau (SPD) berichtet, dass der Platz im vergangenen Jahr durchgehend sehr voll war. Dietz meint dazu achselzuckend: „Das Wetter haben wir leider nicht in der Hand.“

Am Getränkestand: Melanie (links) und Sarah vom SVK. Foto: Anja Benndorf Sie versorgen die Gäste: Chris und Sandra vom Foodtruck Fisch Fritze. Foto: Anja Benndorf Sänger John Seegert von der Partyband Buzz legt sich auf der Bühne ins Zeug. Foto: Anja Benndorf Auch Nadja Kästle gehört zur Band Buzz. Foto: Anja Benndorf Die Kinder tanzen vor der Bühne zur Musik. Foto: Anja Benndorf Ohne Technik keine Musik, auch bei der Rebblütennacht. Foto: Anja Benndorf Auch Bürgermeister Thomas Dhonau (Zweiter von rechts) hat beim Fest seinen Spaß. Foto: Anja Benndorf Die Baustelle gehört dieses Jahr zur Rebblütnnacht dazu. Trotzdem kamen viele Besucher. Foto: Anja Benndorf Am Abend beginnt die Illumination, hier am Schulgebäude. Foto: Anja Benndorf Foto 1 von 9

Was die Organisatoren aber in der Hand haben, das funktioniert. Viele Helfer sorgen dafür, dass niemand verdursten muss und dass das Areal nach Anbruch der Dämmerung wieder ansprechend illuminiert ist. Im Hof des Friederich-Diffiné-Gemeindezentrums bietet Fisch Fritze Leckeres an und am Süßigkeitenstand kaufen sich ein paar Naschkatzen Marzipan und Lebkuchen. Gegenüber, vor dem Foodtruck „Lautrer on Tour“, wo Familie Kallay Burger zubereitet, hat sich eine lange Schlange gebildet.

Karaoke am Samstag als Höhepunkt mit „Gänsehaut“

Vor der Bühne tanzen einige Mädchen vergnügt im Kreis. Sie bewegen sich zur Musik der Partyband Buzz, die zum ersten Mal bei diesem Fest auftritt. Das abwechslungsreiche Programm gefällt Jung und Alt gleichermaßen. Es ist ein Mix aus englisch- und deutschsprachigen Hits, wie etwa „No Roots“ (Alice Merton), „Nur ein Wort“ (Wir sind Helden), „Flowers“ (Miley Cyrus) und „Atemlos“ (Helene Fischer). Herausragend sind die Stimmen der Sängerin Nadja Kästle und des Bandgründers John Seegert. Bei „Unchain My Heart“ hätte er Joe Cocker kaum besser imitieren können. Am Samstag waren dann alle aufgefordert, zu singen: Beim Karaoke des Frauenchors Dreiklang. Laut Dhonau „eine Riesengaudi, bei der man Gänsehaut bekommt“.