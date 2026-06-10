Die Kirchheimer Rebblütennacht bietet vom 11. bis 13. Juni zum dritten Mal Musik, Party und kulinarische Vielfalt. Doch es gibt eine Hürde.

Zum dritten Mal organisiert der SV Kirchheim zusammen mit dem Kerwekomitee die Kirchheimer Rebblütennacht. Die Veranstaltung startet am Donnerstag, 11. Juni, mit dem Auftritt von DJ Slypa, der mit zwei weiteren DJs anreist. Freitagabends ab 19 Uhr spielt die Partyband Buzz und samstags ab 17 Uhr liefert der Frauenchor Dreiklang ein Karaokeprogramm namens „Kärschm singt“. Das Fest beginnt an allen drei Tagen ab 17 Uhr. Außerdem können sich die Besucher des Rebblütenfestes auf Foodtrucks und Süßigkeiten freuen. Micheal Köchling, Vorsitzender des SV Kirchheim, kündigt zudem Höhepunkte wie eine Lichtershow und eine zwölf Meter lange Bar an.

Die Baustelle der Weinstraßenerneuerung in Kirchheim erschwert die Anfahrt mit dem Auto, jedoch gibt es auch Parkmöglichkeiten am Bahnhof, so Yannick Dietz vom Vorstand des Kerwekomitees. Dennoch empfiehlt er aufgrund der zuverlässigen Taktung das Anreisen mit dem Zug.