Seine Grillfeste und Pastapartys sind legendär. Jetzt kocht Mustafa Keles für die Eisenberger Badegäste. Wie er auch externe Kunden anlocken will.

In der Küche riecht es nach Pommes und Currywurst. Mustafa Keles (53) und seine Frau Kerstin (51) wuseln zwischen den Töpfen umher. In dieser Saison haben sie den Kiosk im Eisenberger Waldschwimmbad gepachtet. Eigentlich seien sie ja schon gut beschäftigt, sagt Mustafa Keles. Denn hauptberuflich betreibt das Ehepaar einen Imbiss samt Cateringservice in Enkenbach-Alsenborn. Doch wenige Tage vor Saisonbeginn wandte sich die Verbandsgemeinde Eisenberg mit einem überaus kurzfristigen Hilferuf an sie: Mit dem ursprünglich angedachten Pächter hatte es nämlich nicht geklappt. Es musste schleunigst Ersatz her.

Da Familie Keles schon mal fürs Weihnachtsessen der VG gesorgt hatte und auch schon auf der Eisenberger Kerb und dem Streetfood-Festival gekocht hatte, war sie bereits bekannt und anscheinend positiv im Gedächtnis haften geblieben. „Die Verbandsgemeinde hat uns letztes Jahr schon mal für den Kioskbetrieb gefragt“, sagt Mustafa Keles. Da hätten sie allerdings keine Zeit gehabt. Dieses Jahr hätten sie sich dann aber überreden lassen und seien spontan eingesprungen. „Wir haben uns breitschlagen lassen“, sagt Keles und lacht.

Während Mustafa Keles den Kiosk schmeißt, hält Gattin Kerstin zu Hause Imbiss und Cateringservice am Laufen. Hilfe im Freibad bekommt der vierfache Familienvater von seinen beiden Ältesten, der 17-jährigen Josi und dem 19 Jahre alten Fabian, die sich so ihr Taschengeld verdienen.

Legendäre Feste

Eigentlich ist Keles gelernter Heizungsbauer. Den eigenen Betrieb musste er schon vor Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Da er gerne kocht, kam ihm die Idee, ins Catering einzusteigen. Die Nachfrage sei riesig, sagt er. Das Kochen habe er schon früh von seiner Mutter gelernt. Das musste er sich aber ein bisschen erkämpfen. „Meine Schwester durfte immer helfen und ich wollte auch, wurde aber immer wieder aus der Küche geworfen“, erinnert er sich. Irgendwann akzeptierte man ihn schließlich. Er hatte sich seinen Platz am Kochtopf erkämpft.

„Mein Mann kocht leidenschaftlich gerne, gut und viel“, bringt es seine Frau auf den Punkt. Legendär seien die Grillfeste bei Familie Keles zu Hause: Da kämen locker 40 Leute zusammen. Tochter Josi strahlt, als sie von ihrem 16. Geburtstag erzählt. Zu diesem Anlass hatte sie sich von ihrem Vater eine Nudelbar gewünscht, ein Wunsch, den ihr der Papa nur zu gern erfüllte. Jeder Gast durfte sich eine Pastasorte und eine Soße aussuchen und Mustafa Keles bereitete das Gericht frisch zu.

Neben Freibadklassikern wie Pommes sowie Brat- und Currywurst bereitet Keles auch Käsespätzle, Frikadellen, Burger und Chicken Stripes zu. Die gibt es auch im Imbisswagen. „Ich mache alles frisch“, sagt Keles – von der Gewürzmischung über die Soßen und Dips bis hin zu den Marinaden. Jeden Mittag gibt es einen günstigen wechselnden Mittagstisch mit einem Gericht, das sich von der sonstigen Freibadkarte abhebt. „Es gab schon Nudeln, Spargel oder Schnitzel“, nennt Kerstin Keles einige Gerichte. Besonders interessant für hungrige Schwimmmuffel: Man muss kein Freibadgast sein, um bei Keles zu essen. Er betont: „Es kann jeder kommen.“

Info

Familie Keles könnte noch Unterstützung gebrauchen – sowohl im Kiosk als auch im Imbisswagen. Wer einen Job sucht, kann sich bei Mustafa Keles unter der Handynummer 0179 6332626 melden.