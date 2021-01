Max und Moritz, die beiden Bürgerbusse aus der Verbandsgemeinde Leiningerland, die augenblicklich wegen der Corona-Pandemie auf dem Parkplatz stehen, setzen sich in den nächsten Tagen wieder in Bewegung. Wie die Koordinatorin des kostenlosen Fahrservices, Gaby Müller, informiert, wird ein Shuttle zum Impfzentrum in Bad Dürkheim eingerichtet. Wer einen Termin für die Impfung hat (Vereinbarung unter Telefon 0800/5758100), kann beim Bürgerbus-Team anrufen: ab heute unter der Rufnummer 06359/80017777 (montags bis freitags, jeweils 10 bis 11 Uhr). „Wir können maximal zwei Personen auf einmal mitnehmen“, sagt Müller. Die Fahrgäste müssten ihre Hände desinfizieren und Masken tragen.

