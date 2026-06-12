Bei einem Aktionstag mit buntem Programm stellt der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises sich, seine Arbeit und das Abfallwirtschaftszentrum in Grünstadt vor.

Die AWB-Mitarbeiter haben sich für den Tag der offenen Tür einiges einfallen lassen. Unter anderem gibt es eine besondere Torwand, bei der Fußbälle in geöffneten Mülltonnen versenkt werden können. Als weiteres Highlight können Interessierte – sofern sie im Besitz eines Führerscheins sind – am Steuer eines Abfallsammelfahrzeugs Platz nehmen und den Wagen durch einen speziellen Parcours lenken. „Damit wollen wir auch um Verständnis für unsere Fahrer werben. Denn es ist definitiv nicht einfach, mit so einem Fahrzeug in engen Gassen oder zugeparkten Straßen zu manövrieren“, betont AWB-Werkleiter Klaus Pabst.

Die Besucher können sich außerdem bei Führungen über den Standort in Grünstadt informieren: Der Fuhrpark mit Abfallsammel- und Containerfahrzeugen kann unter die Lupe genommen und es darf auch mal auf den Knopf gedrückt werden, der die Leerung einer Mülltonne startet. Außerdem gibt es Infos zu Sicherungs- und Scan-Systemen, Kameras und Bildschirmen am Fahrzeug und im Führerhaus. Auch der neue E-Lkw ist zu sehen und der Weg führt vorbei an den zwei großen Photovoltaik-Anlagen – einer auf der Freihalle des Wertstoffhofs und eine am Gebäude für den Bioabfall-Umschlag.

Shuttle-Service eingerichtet

Daneben gibt es Infos über weitere die AWB-Standorte, über die Deponien im Landkreis und das Klimaschutzprojekt der Deponieentgasung. Auch die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) und das Gemeinschafts Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) sind als wichtige Kooperationspartner des AWB mit Infoständen vor Ort. Die ZAK stellt ein spezielles Transportfahrzeug vor, einen sogenannten Walking Floor. Anbieter von Upcycling-Produkten, die weggeworfene Dinge kreativ zu etwas Neuem, Nutzbaren aufwerten, stellen ihre Arbeit ebenfalls vor. Für Kinder gibt es einen Bobbycar-Parcours und eine Hüpfburg, für Essen und Trinken ist auch gesorgt.

Auf eine Sache weist AWB-Werkleiter Klaus Pabst gesondert hin: „Wenn alle mit dem Auto kommen und auf dem AWZ parken wollen, haben wir keinen Platz mehr für unsere ganzen Aktivitäten an dem Tag.“ Es wird daher darum gebeten, Autos auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, in Grünstadt oder auf dem Parkplatz des SV Obersülzen, Grünstadter Straße 25, in Obersülzen abzustellen. Ein Shuttleservice mit Kleinbussen sei eingerichtet, versichert Pabst, von beiden Parkplätzen sei das AWZ aber auch zu Fuß gut erreichbar.

Termin

Tag der offenen Tür am Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) in Grünstadt am Samstag, 13. Juni, von 10 bis 16 Uhr.

