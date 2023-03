Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fette Beats und ein volles Haus: Was die Feierlichkeiten zum Jubiläum 1250 Jahre Frankenthal anbelangt, war die After-Work-Party in der Erkenbert-Ruine schon mal ein Höhepunkt. Mehr als 600 Gäste haben am Donnerstagabend mitgefeiert und das Gelände in eine große Open-Air-Disko verwandelt.

Die ersten Besucher, darunter viele ältere Semester, kommen schon um 18 Uhr. Wo sonst beim Open-Air-Kino die Leinwand steht, bilden sich auf den Sitzplätzen schnell Gesprächsrunden.