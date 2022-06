Direkt nach der Arbeit feiern gehen: Diese Gelegenheit nutzten am Donnerstagabend ab 18 Uhr nicht nur Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Etwa 150 Besucher genossen gegen 19 Uhr das sommerliche Wetter, um in der Kulisse der Erkenbertruine bei einem Glas Wein vom Weingut Mussler aus Bissersheim oder einer Wurst von der Currysau in Speyer Freunde und Kollegen zu treffen. Für die Musik sorgte DJ Moritz Bart von den Stereotypen. „Endlich wieder ungezwungen zusammenzukommen“, das schätzten etliche Besucher an diesem Abend, der Teil des Programms der Jubiläumswoche „1250 Jahre Frankenthal“ war.