Ein undichtes Dach am Vereinsheim flicken, die Flutlichtanlage auf LED umrüsten und einen beweglichen Steg anbauen: drei Projekte, bei denen die Stadt Vereine unterstützt. Außerdem soll viel Geld in den Basketballplatz an der Benderstraße gesteckt werden. Doch bis zum ersten Korbleger auf neuem Boden dürfte es dauern.

Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz zwingt die Mitglieder des Kanu- und Segel-Clubs (KSC) Frankenthal zum Sprung ins kalte Wasser. Der Verein darf seine Wassersportanlage