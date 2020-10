Thomas Bollheimer ist alles, aber bestimmt kein Zocker. Deshalb ist es nur konsequent, dass die Stadtwerke das überregionale Geschäft mit Firmenkunden im Stromsektor aufgeben. Mit dem Wissen, das in diesem Jahr ein Virus Welt und Wirtschaft in Atem hält, ist die 2019 getroffene Entscheidung sogar als weitsichtig zu bewerten. Das Risiko, mit dem Modell auch mal richtig in die Miesen zu geraten, ist zu groß.