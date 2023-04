Ist es tatsächlich ein Wolf? Oder streift seit einigen Tagen ein Hund durch Frankenthal und das angrenzende Umland, der dem eng verwandten Raubtier lediglich sehr ähnlich sieht? Diese Fragen können auch Experten auf RHEINPFALZ-Anfrage noch nicht sicher beantworten. Fakt ist: Ein Bild des Vierbeiners, das ihn an einer Kreuzung im Heßheimer Viertel zeigen soll, und ein Video mutmaßlich aus dem Industriegebiet Nord haben hohe Wellen in sozialen Netzwerken des Internets geschlagen. In beiden Fällen bittet Michael Back, bei den Landesforsten für das Großkarnivoren-Monitoring in Rheinland-Pfalz zuständig, um Rückmeldungen der jeweiligen Urheber. Nur so sei eine sichere Bestimmung möglich, sagt der Fachmann. Hinweise nimmt das Koordinationszentrum Luchs und Wolf unter der Telefonnummer 06306 911199 entgegen.