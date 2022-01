Dass der Wohnungsmarkt in Frankenthal angespannt ist, das möchte die Verwaltung sozusagen offiziell festgehalten wissen. Der Hintergrund: Die Stadt soll von baurechtlichen Erleichterungen profitieren, die das Land für Kommunen mit diesem Problem plant.

Die Möglichkeiten, aktiv Projekte des Wohnungsbaus zu fördern, würden sich für die Verwaltung deutlich erweitern, heißt es in der Vorlage, über die der Stadtrat bei seiner Sitzung am Mittwoch abstimmen soll. Beispielsweise könnte sie einfacher als bisher ihr Vorkaufsrecht für brachliegende Grundstücke begründen oder auch Befreiungen von Festsetzungen eines bestehenden Bebauungsplans aussprechen, wenn in der Folge dort Wohnungen entstehen. Zumindest aus Sicht der Stadt erfüllt Frankenthal die Kriterien, die vom Land als Merkmale für einen angespannten Wohnungsmarkt festgelegt sind.

Schulhof und Stadtklinik

Weitere Punkte auf der Tagesordnung des Stadtrats sind unter anderem die bereits im Krankenhausausschuss vorberatenen Jahresabschlüsse 2018 und 2019 der Stadtklinik sowie der Baubeschluss für die Sanierung des Schulhofs der Carl-Bosch-Grundschule.

Termin

Sitzung des Stadtrats als Videokonferenz am Mittwoch, 26. Januar, 17 Uhr. Einwahl im Internet unter stadtverwaltung-frankenthal.webex.com (Kennnummer 2744 242 9488, Passwort: 67227).