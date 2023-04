Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Pyjama vom Auto aus die Weihnachtsdeko der Nachbarn erkunden – diese Erinnerung verbindet Michelle Langston-Miller mit Heiligabend in Texas. Dort wird Christmas in XXL gefeiert, und Wichtel stromern in der Adventszeit wochenlang durch die Haushalte.

Michelle Langston-Miller stammt aus der texanischen Stadt Killeen bei Austin. An Heiligabend nach der Bescherung stieg die Familie mit den Kindern, die bereits im Schlafanzug waren, ins Auto. Während der