Berekti Andeberhan und ihr Mann Tewelde Sahale feiern jedes Jahr zweimal Weihnachten: Den deutschen Heiligabend am 24. Dezember und das eritreische Pendant am 7. Januar. Was es an beiden Festen in Hülle und Fülle gibt, ist Himbasha, Sua und Mes.

Das Ehepaar zählt zu den weltweit rund 300 Millionen orthodoxer Christen. Deren Kirchenjahr richtet sich nach dem julianischen Kalender. Daher wird die Geburt von Jesus 13 Tage später gefeiert.