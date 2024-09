Reis, Konfetti, Rosenblätter, Glitzerherzchen: All das ist vor den Rathäusern in Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen verpönt. Die Wurfverbote begründen die Städte in erster Linie mit dem Dreck, der dadurch entsteht und der für die Stadtreinigung zusätzliche Arbeit bedeutet.

