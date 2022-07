Nach zweimaliger Untersuchung des Brandorts können Polizei und Staatsanwaltschaft nicht abschließend sagen, weshalb am 30. Juni am Firmensitz von Elektro-Technik Holl in Bobenheim-Roxheim ein Feuer ausgebrochen ist. Nach Angaben der Kriminalpolizei Ludwigshafen können bislang weder ein technischer Defekt noch Brandstiftung – fahrlässig oder vorsätzlich – ausgeschlossen werden. Es werde weiter ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Wer Hinweise zur Lösung des Falls geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden. Den Schaden schätzt die Polizei jetzt auf eine Million Euro. Das Feuer hat vor allem die Werkstatt, das Lager und Garagen des Betriebs zerstört.