[Aktualisierung: 8.42 Uhr] Auf dem Gelände einer Elektrofirma in Bobenheim-Roxheim hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer den Beamten gegen 6.30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte stellte sich heraus, dass zwei Garagen und ein Gebäude in Flammen standen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da zwischenzeitlich bereits ein Teil des Dachs einstürzte. Durch die starke Rauchentwicklung kam es im direkten Umfeld zu einer Geruchsbelästigung. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messungen der Einsatzkräfte ergaben allerdings keine gesundheitsgefährdende Konzentration von Schadstoffen in der Luft.

Der Brand beeinträchtigte den Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Mannheim und Mainz nicht, da laut Polizei die Rauchsäule senkrecht nach oben stieg. Die Kripo sei nun auf dem Weg, um die Ermittlungen aufzunehmen. Glücklicherweise wurde bei dem Brand laut Polizei zu niemand verletzt.