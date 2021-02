Der 47-Jährige, der in der Nacht zum vergangenen Samstag auf der L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, hatte über zwei Promille Alkohol im Blut. Das teilten die Frankenthaler Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am späten Donnerstagabend mit. Wie berichtet, kam der Mann aus dem Leiningerland vermutlich zwischen 0.30 und 1.3 Uhr mit seinem Seat Leon auf Höhe der Berliner Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein anderer Autofahrer hatte das verunglückte Fahrzeug entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr musste den leblosen und eingeklemmten Körper des 47-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Der Notarzt hatte nur noch seinen Tod feststellen können. Eine von der Staatsanwaltschaft veranlasste Obduktion hat laut Pressemitteilung ergeben, „dass die erlittenen tödlichen Verletzungen mit dem Unfallgeschehen in Einklang stehen und durch den Unfall verursacht worden sind“. Hinweise auf einen technischen Defekt am Auto oder auf eine Fremdbeteiligung gebe es bisher nicht.