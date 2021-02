Die Polizei sucht Zeugen eines Autounfalls, der in der Nacht zum Samstag für einen 47-Jährigen aus dem Leiningerland tödlich endete. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizeiinspektion Frankenthal am Montagvormittag informierte, kam ein Seat Leon, den der Mann auf der L523 von Bobenheim-Roxheim in Richtung Frankenthal steuerte, aus noch geklärter Ursache auf Höhe der Berliner Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das muss zwischen 0.30 und 1.30 Uhr passiert sein, die genaue Zeit ist unklar. Nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts Hubert Ströber hat ein Autofahrer das verunglückte Fahrzeug entdeckt und einen Notruf abgesetzt.

Feuerwehr findet Fahrer leblos vor

Der im Wagen eingeklemmte leblose Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit. Der Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können, so Ströber. Hinweise darauf, dass in dem Auto noch andere Personen waren, gebe es nicht. Blutproben sollen klären, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, und ein Sachverständiger soll die Unfallursache herausfinden. Das könne mehrere Wochen dauern, so Ströber. Wer den Beamten durch Hinweise bei der Ermittlung helfen kann, soll sich bei ihnen unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.