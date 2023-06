Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Prominenter Besuch bei der „Super-Sommer-Sause“: Box-Europameisterin Asya Ari hat am Dienstag die Kinder in der Sporthalle Am Kanal besucht. Gelernt haben die Jungs und Mädchen von der jungen Athletin, dass Erfolg im Ring viel Disziplin erfordert. Und dass Fairness und Respekt mindestens so wichtig sind wie flinke Fäuste.

Patsch, patsch, patsch. Kurze Pause. Patsch, patsch, patsch. Kurze Pause. Weiter geht die Fahrt. Asya Aris Schläge treffen präzise, prasseln auf den Bauchschutz, den Trainer Andreas Riedel