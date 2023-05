Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine viersprachige angehende Abiturientin mit dem Studienziel Kriminologie ist die erfolgreichste deutsche Amateurboxerin. Die 19-jährige Frankenthalerin Asya Ari, deren Eltern türkischstämmig sind, will 2024 und 2028 in die olympischen Boxringe von Paris und in den USA steigen.

Die wichtigste Voraussetzung dazu wird im Gespräch mit Asya Ari, der schlanken jungen Frau von 1,67 Meter Körpergröße, rasch klar: „Um sportlich Erfolg und haben, muss man