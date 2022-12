Die vier Tage gehen vorbei wie im Flug: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause feiern die Frankenthaler und ihre Gäste wieder Strohhutfest. Und wie! Bei Wohlfühltemperaturen zwischen 20 und 25 Grad erleben die Betreiber der Stände und Zelte insbesondere am Eröffnungstag einen Massenansturm. An allen Festtagen zusammen dürften es so um die 160.000 Besucher gewesen sein, die sich auf der Festmeile zwischen den Toren getummelt haben, schätzt die Stadtverwaltung. Besonders friedlich verläuft das Fest aus Sicht von Polizei, Ordnungsamt und Rettungskräften. Als besonders herzlich erlebt es Sonja Erbach, die als neue Miss Strohhut ihre über zwei Jahre amtierende Vorgängerin Vanessa Quietzsch beerbt. Das Fazit des Oberbürgermeisters: „Die Leute hatten etwas nachzuholen, aber sie haben es nicht übertrieben“, sagt Martin Hebich. In weniger gesetzten Worten fasst es der Teilnehmer einer RHEINPFALZ-Umfrage unter Besuchern zusammen: „Es gibt nichts Geileres als das Strohhutfest.“