Premiere unter Corona-Bedingungen: Das Strandbad Frankenthal startet an diesem Freitag in die Sommersaison 2020. Die Vorbereitungen für das Konzept, das einen den aktuellen Vorgaben zu Infektionsschutz, Hygiene und Mindestabstand entsprechenden Betrieb ermöglicht, sind nach Angaben der Stadtwerke fast abgeschlossen. Der Onlineverkauf der Tickets beginnt am Mittwoch.

Wie berichtet, sind täglich vier Zeitfenster für Besucher vorgesehen – jeweils unterbrochen von einer Stunde zum Reinigen und Desinfizieren: 7 bis 9 Uhr, 10 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr und 18 bis 20 Uhr. Der Verkauf für die Eintrittskarten läuft online über die Internetseite www.strandbad-ft.de. Zusätzlich zu Paypal sollen zum Verkaufsstart auch weitere Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. „Wir arbeiten noch fieberhaft daran“, sagte Stadtwerke-Sprecherin Melanie Brünner bei einem Rundgang durchs Bad am Dienstagnachmittag. Falls jemand keinen Internetzugang habe, können Karten auch im Kundenzentrum der Stadtwerke in der Wormser Straße erworben werden.

Maskenpflicht an der Kasse

Vor dem Bad und auf dem Gelände selbst müssen sich die Besucher an einige Regeln halten: Im Bereich der Kassen gilt ebenso Maskenpflicht wie bei der Nutzung der Toiletten und in der Warteschlange an der Gastrotheke. Der gesamte Besucherstrom wird nach dem Einbahnstraßenprinzip geführt: am Ein- und Ausgang, auf den Wegen sowie an und in den Becken. Und es gilt wie derzeit in der Öffentlichkeit allgemein der Mindestabstand von anderthalb Metern. Überall im Strandbad sind Schilder und Markierungen platziert, die auf die besonderen Corona-Vorkehrungen hinweisen.

Zeitblöcke voll nutzbar

Damit Besucher die Blöcke von zwei Stunden am Morgen und Abend sowie von drei Stunden vormittags und nachmittags voll ausnutzen können, wird erst mit Ende des jeweiligen Zeitfensters zum Verlassen des Geländes aufgefordert. Das reiche aus, damit sich die Gruppen der neuen Schwimmer und derjenigen, die nach Hause gehen, nicht in die Quere kommen.