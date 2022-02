Vor wenigen Tagen hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) persönlich die Förderbescheide für den geplanten Erweiterungsbau der Stadtklinik in Frankenthal vorbeigebracht. Diese Woche werden die ersten Weichen für den Ende des Jahres geplanten Start des Projekts gestellt.

Der im Westen des Haupthauses geplante Anbau wird der Klinik zwar mehr Möglichkeiten eröffnen, weil beispielsweise die komplette Psychiatrie dorthin umziehen soll. Während das Gebäude entsteht, wird dem Krankenhaus allerdings erst einmal Platz fehlen. Das Problem: Die Stadtklinik steht zumindest in ihren Grundzügen immer noch so da, wie sie 1979 in Betrieb genommen worden ist. „Die räumliche Kapazität ist vollends ausgeschöpft“, steht in einer Beschlussvorlage der Verwaltung für den Krankenhausausschuss am Mittwoch.

Anlage kann erweitert werden

Weil während der Bauarbeiten an dem 40-Millionen-Euro-Vorhaben voraussichtlich ab Ende dieses Jahres Büros wegfallen, planen die Verantwortlichen ein Provisorium für Mitarbeiter der Verwaltung. Auf dem Dach des Wirtschaftshofs sollen sechs miteinander verbundene Module mit je sechs Arbeitsplätzen platziert werden. Diese Anlage kann, sofern zusätzlicher Bedarf entsteht, auch noch wachsen. Diesem etwa 360.000 Euro teuren Plan soll der Ausschuss nun zustimmen.

Weitere Themen auf der Tagesordnung des Gremiums: Anfragen der SPD und der Grünen zur Barrierefreiheit in der Stadtklinik und zur Behandlung von Palliativpatienten in Frankenthal.

Termin

Sitzung des Krankenhausausschusses am Mittwoch, 16. Februar, 17 Uhr, als Videokonferenz. Zugang für Gäste über die Internetseite https://stadtverwaltung-frankenthal.webex.com (Kennnummer 2741 585 7789, Passwort 67227).