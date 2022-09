Mit dem neuen Schuljahr startet im September in der Stadtbücherei wieder die Fortbildungsreihe „Auf einen Kaffee mit …“, die für pädagogische Fachkräfte an Schulen, Kitas und außerschulischen Einrichtungen gedacht ist. Bei den nächsten medienpädagogischen Angeboten geht es um die Grundprinzipien der Programmierung.

Bei Kaffee oder Tee werden in entspannter Atmosphäre Apps, Materialien, Methoden und Themen zur Medienbildung vorgestellt und gleich erprobt – so beschreibt die Stadtbücherei in einer Pressemitteilung die Reihe. Los geht es am Montag, 12. September, 14 bis 16 Uhr, mit den beiden Lernrobotern Cubetto und Blue-Bot. Schon Vorschul- und Grundschulkinder können damit in die Welt der Programmierung einsteigen und erste Programmierkenntnisse sammeln. Noch ganz ohne Bildschirm wird der Holzroboter Cubetto mit farbigen Richtungsblöcken über eine Bodenmatte gesteuert. Vorwärts, rückwärts, links oder rechts – beim Blue-Bot geht das per App und Tablet. Dabei können Geschichten nacherzählt oder erfunden, ein Sachthema erkundet, gezählt, gerechnet oder buchstabiert werden. Auch eigene Landkarten können für die Roboter gestaltet werden.

Grafische Programmiersprache

Der Minicomputer Calliope, mit dem Kinder ab der dritten Klasse erste Programmieraufgaben lösen können, wird am 10. Oktober, 10 bis 16 Uhr, vorgestellt. Mit einer grafischen Programmiersprache werden Symbole, Zahlen und Laufschrift angezeigt. LEDs können in verschiedenen Farben zum Leuchten gebracht werden, auch Pieptöne lassen sich erzeugen. Im Anschluss ist bis 17 Uhr Zeit, um mit den Sensoren des Calliope Mini zu experimentieren.

Wie die Stadtbücherei berichtet, können die vorgestellten Geräte wie Lernroboter oder Minicontroller mit dem kostenfreien Büchereiausweis für pädagogische Fachkräfte für die Arbeit in den Einrichtungen ausgeliehen werden. Dazu bietet die Stadtbücherei thematisch passende Workshops für Gruppen an.

Termine

12. September: Cubetto & Blue-Bot programmieren;

10. Oktober: Calliope programmieren;

7. November: MaKey MaKey & sprechende Plakate gestalten;

5. Dezember: Green Screen by DoInk am iPad;