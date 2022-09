Vor knapp drei Jahren ist die Cellistin und Singer-Songwriterin Marie Spaemann noch solo in Bobenheim-Roxheim gewesen. Und hat das Publikum mit Charme, Virtuosität und Eigenständigkeit überzeugt. Am 1. Oktober gastiert die gebürtige Wienerin wieder in der protestantischen Kirche – dieses Mal in der spannenden Kombination mit Akkordeonist Christian Bakanic.

„Metamorphosis“ – nach dem Wandel und der Vermischung von Gestalt und Form von Gegenständen und Lebewesen haben Spaemann und Bakanic ihr 2020 veröffentlichtes Album benannt. Tatsächlich verschmelzen beim Duoprojekt der beiden österreichischen Musiker viele Einflüsse zu einer originellen Stilistik – irgendwo zwischen Bach, Soul, Jazz, Pop und Piazzolla.

Das Akkordeon legt warme Teppiche aus, setzt tangoartige Akzente und formt wohlige Melodiebögen. Christian Bakanics Spiel wirkt atmend, lebendig und pointiert. Das Cello steuert groovige Basslinien bei und perkussive, fast schon rockige Elemente. Zusammen mit Spaemanns Stimme ergibt das ein vielschichtiges Klangspektrum – geprägt von den Traditionen und der Geschichte zweier Instrumente, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Erlös für Turmrenovierung

Spaemann – Jahrgang 1988 – ist Cellistin mit klassischer Ausbildung, hat mit einer Reihe großer Orchestern auf internationalen Bühnen gespielt, war Solomusikerin im Ensemble des Filmkomponisten Hans Zimmer und schreibt seit 2011 eigene Stücke. Bakanic, 1980 im südlichen Burgenland geboren, ist seit Jahren als Jazz- und Weltmusiker unterwegs – als Solokünstler, mit verschiedenen Bands und als Komponist für Theater und Fernsehen.

Zwischen Auftritten beim Mosel-Musikfestival und beim Jazzfestival Delmenhorst kommen die beiden Österreich nach Bobenheim-Roxheim. Der Erlös des Konzerts fließt in die Renovierung des Kirchturms. Veranstalterin ist die protestantische Kirchengemeinde mit der Verwaltung – unterstützt von weiteren Sponsoren.

Termin

Marie Spaemann und Christian Bakanic – Cello, Akkordeon & Gesang, 1. Oktober, 19.30 Uhr, protestantische Kirche Bobenheim-Roxheim. Karten im Vorverkauf: 15 Euro. Abendkasse: 18 Euro. Tickets unter Telefon 0176 27270035.