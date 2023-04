Pünktlich zum Osterwochenende will Jeffrey Bauer, Inhaber der Beach Bar Silbersee, mit seinem Gastrobetrieb in die Saison starten. Das bestätigt der Pächter des Kiosks auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Entscheidung dafür sei am vergangenen Wochenende getroffen worden. Karfreitag soll es bereits losgehen, wenn das Wetter mitspielt. Die offensichtlichste Neuerung für die neue Saison wird laut Bauer der neu gestaltete Spielplatz sein.

Der Kiosk-Pächter rechnet für das erste Wochenende vor allem mit Spaziergängern, erwartet aber trotz milderer Temperaturen keinen großen Ansturm. Seit dieser Woche ist auch der Silbersee-Strand wieder offiziell für Gäste freigegeben, wie Bürgermeister Michael Müller mitteilt. Zweimal mussten mehrere Lkw-Ladungen Sand am Ufer eingebracht werden, nachdem eine Abbruchkante entstanden war.