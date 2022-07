Nach der Absage der Drogeriemarktkette DM, mit ihrer Filiale von der Ecke Rathausplatz/Speyerer Straße in ein seit Jahren leerstehendes Ladenlokal in der Bahnhofstraße umzuziehen, hat die Verwaltung dem Eigentümer Hilfe bei der Suche nach einem Mieter angeboten.

Darüber informierte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss. „Es gäbe Interessenten“, sagte Hebich dem Gremium. Allerdings sieht er als Voraussetzung für eine Vermietung, dass der bereits seit Längerem als „Schandfleck“ monierte bauliche Zustand behoben wird.

Offener Aufzugsschacht

Dem Eigentümer liege eine Genehmigung für eine geplante Aufstockung vor, außerdem seien Arbeiten an der hinteren Fassade vorgesehen. Unter anderem sei dort ein Aufzugsschacht offen. Der Bauherr habe angekündigt, die Umbauten noch in diesem Jahr zu beginnen. Er sei allerdings rechtlich nicht verpflichtet, diese in einer bestimmten Zeit zu erledigen. „Die Stadt hat keinen Einfluss auf den Fortgang“, sagte Hebich.

Von Mietvertrag zurückgetreten

Die Drogeriemarktkette DM hatte auf Anfrage der RHEINPFALZ im Juni informiert, dass sie von dem Mietvertrag für das Ladenlokal zurückgetreten sei. Als Grund gab das Unternehmen an, dass eine Einigung „mit dem Gebäudeeigentümer und Vermieter“ gescheitert sei.