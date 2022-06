Die Drogeriemarktkette DM hat die Pläne aufgegeben, mit ihrer Filiale von der Ecke Rathausplatz/Speyerer Straße in das Ladenlokal in der Bahnhofstraße an der Nordseite des Platzes umzuziehen. Nach Angaben des DM-Gebietsverantwortlichen Thorsten Herfeld sollte der Wechsel Ende dieses Jahres vollzogen werden: „Leider konnten wir uns mit dem Gebäudeeigentümer und Vermieter nicht einigen, sodass wir nun von unserem Mietvertrag zurücktreten“, heißt es in einer Stellungnahme auf RHEINPFALZ-Anfrage. Damit ist die bislang immer im Zusammenhang mit dem 2018 begonnenen und seit Längerem unterbrochenen Umbau der Immobilie genannte Nutzung der früheren Ihr-Platz-Filiale durch den Karlsruher Branchenprimus vom Tisch. Noch in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses vergangene Woche hatte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) informiert, dass der Bauherr beabsichtige, in diesem Jahr die Bautätigkeit wieder aufzunehmen. Laut DM-Manager Herfeld bleibe das Geschäft seines Unternehmens „zunächst am gewohnten Standort“ erhalten. „Dennoch sind wir in Frankenthal weiter für geeignete Objekte aufgeschlossen.“