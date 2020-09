Das Herz der Versorgung des BASF-Standorts Ludwigshafen mit technischem Material schlägt weiter in Frankenthal: Nach dem Umzug aus dem bisherigen Domizil im Industriepark Nord über die Sommermonate hat der Chemiekonzern am Freitag sein neues Zentrallager im Gewerbegebiet Am Römig in Betrieb genommen. In einer angemieteten Halle mit knapp 18.000 Quadratmeter Fläche wird nach Darstellung des Unternehmens alles gelagert „außer Chemie“: Das Sortiment für schnelle Ersatzteillieferungen ins Werk reiche von Schrauben über Metallrohre, Laborgläser und Armaturen bis hin zu Schutzausrüstung für die Mitarbeiter in den Betrieben und Elektrogeräten. 17.000 unterschiedliche Artikel werden laut BASF vorgehalten. Werksleiter Uwe Liebelt stellte bei der Eröffnung des Zentrallagers heraus, dass Bau und Inbetriebnahme „termin- und kostengerecht“ gelaufen seien. Zur Höhe der Investitionssumme macht der Konzern keine Angaben.