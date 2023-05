Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dreimal am Tag starten von hier aus 15 Kleintransporter und bringen (fast) alles, was an Ersatzteilen und Geräten gebraucht wird, ins BASF-Stammwerk: von der Schraube bis zur Kaffeemaschine. Am Freitag ist in Frankenthal das neue Zentrallager des Chemiekonzerns in Betrieb gegangen. Dort arbeiten ein paar ziemlich interessante Typen ...

Der alte Spruch „Das Haus verliert nix“ trifft irgendwie auch auf das neue Technische Zentrallager der BASF zu. Allerdings: Anders als in mancher Friesenheimer Doppelhaushälfte weiß der