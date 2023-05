Unterhaltsam und informativ: Das Urteil der rund 430 Besucher der Podiumsdiskussion fällt am Mittwochabend überwiegend positiv aus. Viele wünschen sich mehr von solchen Formaten.

„Ich hätte gerne konkreter gehört, wo sich Dinge ändern werden“, sagt Andrea Fahrner-Gans nach der zweistündigen Veranstaltung. Gerade von den Kandidaten, die bereits seit Längerem politisch aktiv seien, sei aus ihrer Sicht „etwas zu viel Politsprech“ gekommen.

Hilfreich für seine Wahlentscheidung empfindet Gerold Ball den persönlichen Eindruck aller Kandidaten im Live-Format. Auch Maya Fricke schätzt die Möglichkeit, sich ein besseres Bild der einzelnen Menschen zu machen. Besonders die Sachkompetenz zweier Bewerber habe sie positiv beeindruckt. Für ihr endgültiges Votum denkt sie über den Besuch weiterer Wahlkampfveranstaltungen nach.

Obwohl er schon sicher ist, wer am 25. Juni seine Stimme bekommt, bewertet Ralf Faika die Diskussionsrunde als „sehr interessant“, um die Mitbewerber besser beurteilen zu können. Als Erstwähler bei einer OB-Wahl erhofft sich Thorben Frey, dass der künftige Amtsinhaber mehr an die Jugend denkt und Klimaziele konsequenter verfolgt.

Peter Schroth weiß vor Beginn der Diskussionsrunde im CFF zumindest, welche zwei Bewerber er nicht unterstützen will. Von seinen Favoriten erwartet er konkrete Konzepte für mehr Sauberkeit in der Stadt und gegen die Wohnungsnot. Als Neu-Frankenthalerin will Elli Nippgen, die einen grundsätzlich positiven Blick auf die Stadt mitbringt, sich näher mit den politischen Themen beschäftigen.

Die ausführlichen Statements und weitere Beiträge zur OB-Wahl finden Sie auf unserem Live-Blog zur OB-Wahl am 25. Juni unter rheinpfalz.de/obwahl-frankenthal.