Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft GmbH hat untersucht, ob das Projekt Pfalztram auch bis Frankenthal verlängert werden kann. Der Stadt liegt das Ergebnis inzwischen vor.

Dieses Projekt schlägt bei den Frankenthaler Nachbarn in Ludwigshafen bereits jetzt hohe Wellen: 400 Millionen Euro plant die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) GmbH ein, um unter dem Stichwort Pfalztram mehrere Verbindungen in der Vorderpfalz für den Straßenbahnverkehr auszubauen. Im Rhein-Pfalz-Kreis und in Ludwigshafen wirbt die RNV nun in Form von Infoabenden um die Zustimmung der betroffenen Anwohner, hier und da regen sich bereits Proteste.

Für Frankenthal relevant ist dabei lediglich der Plan, die Strecke von Ludwigshafen-Oppau bis in die Pfingstweide zu verlängern. Denn: Eine frühere RHEINPFALZ-Anfrage hat ergeben, dass die RNV mit dem Gedanken gespielt hat, von der Pfingstweide aus auch den Schritt in Richtung Bahnhof Frankenthal zu gehen, sollte das Projekt realisiert werden.

Anfang Februar stand das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie für eine Verlängerung bis nach Frankenthal noch aus. Inzwischen kann die Stadtverwaltung etwas dazu sagen. „Die Planungen für eine mögliche Verlängerung der Straßenbahn von Ludwigshafen in Richtung Frankenthal werden zunächst nicht weiterverfolgt“, teilt eine Sprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Stadt: Vorhaben wird zurückgestellt

In dem von der RNV beauftragten Gutachten wurden verschiedene Varianten durchgespielt, wie so ein Anschluss gelingen könnte. „Die Investitionsrechnung zeigt jedoch, dass bei nahezu allen geprüften Varianten das notwendige Kosten-Nutzen-Verhältnis für eine Förderfähigkeit derzeit nicht erreicht wird“, heißt es bei der Stadt. Auch die RNV teilt auf Anfrage mit: „Es liegen derzeit noch keine möglichen Trassenführungen vor, die einen ausreichend hohen Nutzen generieren.“ Über die Höhe der möglichen Kosten eines solchen Vorhabens sagen die Stadt und das Verkehrsunternehmen in ihren Antworten nichts.

Gestorben ist die Idee damit noch nicht. Zunächst werde das Vorhaben laut einer Sprecherin der Stadt Frankenthal „für mindestens zwei bis drei Jahre zurückgestellt“. Weiterverfolgt werde der Plan erst, „wenn sich neue Rahmenbedingungen ergeben oder weitere Optimierungsmöglichkeiten geprüft werden können“.

RNV: Wollen Gespräche wieder aufnehmen

Die RNV werde sich zunächst auf das bereits angekündigte Pfalztram-Projekt konzentrieren. Geplant ist die Erweiterung des bestehenden Streckennetzes um 25 Kilometer. Der Schwerpunkt liegt auf zwei Trassen, die das RNV-Netz vor allem in südlicher und westlicher Richtung erweitern: Von der Ludwigshafener Innenstadt über die Stadtteile Gartenstadt und Maudach bis nach Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim sowie von Rheingönheim aus über Neuhofen und Waldsee.

Als einzige Erweiterung in Richtung Norden ist der Ausbau der Strecke von Ludwigshafen-Oppau bis nach Edigheim und Pfingstweide angedacht. Sind die Planungen dafür abgeschlossen, „wollen die RNV und die beteiligten Kommunen erneut Gespräche über eine mögliche Verlängerung der Straßenbahn nach Frankenthal aufnehmen“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Schwerpunkt Bahnhoferneuerung

Aus dem Rathaus heißt es auch, dass der verkehrsplanerische Schwerpunkt derzeit ohnehin auf der Erneuerung und Aufwertung des Zentralen Omnibusbahnhofs sowie des Bahnhofsvorplatzes liege. Parallel werde ein neues Mobilitätskonzept erarbeitet, bei dem in Zukunft auch „übergeordnete Entwicklungen im öffentlichen Personennahverkehr“ eine Rolle spielen können.

Selbst wenn die RNV zum jetzigen Zeitpunkt grünes Licht für eine Verlängerung nach Frankenthal signalisiert hätte, würde deren Umsetzung in weiter Ferne liegen. Denn allein für die Fertigstellung der aktuell geplanten 25 Kilometer der Pfalztram rechnet das Verkehrsunternehmen mit einem Zeitraum von etwa zehn Jahren.