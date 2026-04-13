Die Pfalztram-Pläne für Frankenthal liegen erst einmal auf Eis. Doch eine Anbindung an das Straßenbahn-Netz sollte nicht aufgegeben werden.

Wenn die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) plant, die Pfalztram bis Ludwigshafen-Pfingstweide auszubauen, ist es naheliegend zu fragen: Und was ist mit Frankenthal? Wer Straßenbahnschienen bis nach Dannstadt-Schauernheim und Waldsee verlegen will, der wird sich doch wenigstens in der Theorie mit Frankenthal beschäftigt haben? Hat die RNV. Ein weiteres öffentliches Verkehrsmittel in der Stadt, das ist ein reizvoller Gedanke. Feste, Veranstaltungen und Geschäfte wären langfristig gesehen noch besser erreichbar. Sollte es bei der Deutschen Bahn mal wieder haken, es gäbe eine schnelle Alternative, um nach Ludwigshafen zu kommen.

Ein derartiger Anschluss ans RNV-Netz darf aber nicht um jeden Preis erfolgen. Nur die Stadt und die RNV kennen die Zahlen aus der Machbarkeitsstudie. Angesichts der Zurückstellung des Projekts dürfte die Kostenrechnung jedoch nicht berauschend sein. Nicht verwunderlich: Ein geplanter Anschluss bis an den Frankenthaler Bahnhof würde bedeuten, dass die Straßenbahn von Osten kommend irgendwie durch die Innenstadt oder um sie herum geplant werden müsste. Dennoch sollte die Idee einer Anbindung bis nach Frankenthal nicht einfach so in der Schublade verschwinden.