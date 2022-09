Peter Trump hat in seiner Hockey-Karriere viel erlebt. Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme an den Olympischen Spielen in München vor 50 Jahren. Die Erinnerungen sind noch sehr lebendig beim heute 71-Jährigen. Es sind Erinnerungen an den Gewinn der Goldmedaille mit der Nationalmannschaft, an die Siege von Klaus Wolfermann und Ulrike Meyfarth, an eine Begegnung mit Mark Spitz und natürlich an den Anschlag auf die israelischen Sportler. Trump war auch bei der legendären Rede von Avery Brundage im Olympiastadion. Über all das und noch viel mehr hat er mit RHEINPFALZ-Redakteur Christian Treptow gesprochen.