Die Bauverwaltung der Gemeinde Bobenheim-Roxheim und Architekt Christopher Diehl werden am Donnerstag im Ratssaal erläutern, warum am Bau einer Ausgabeküche für die Pestalozzigrundschule kein Weg vorbei führt.

Der Bau- und der Schulträgerausschuss kommen am 20. Juni um 18 Uhr zusammen, um das Ergebnis der Recherchen zu einem Antrag der CDU-Fraktion zu hören. Diese hatte im März darum gebeten, aus Kostengründen Alternativen zu einer Mensa an der Bobenheimer Grundschule zu suchen. Genau gesagt sollte die Kooperation mit dem Rhein-Pfalz-Kreis als Träger der Realschule plus und der benachbarten Sporthalle gesucht werden. Vielleicht könnten die Grundschüler unter kostengünstigeren Bedingungen dort ihr Mittagessen einnehmen, so die Überlegung der Christdemokraten. Die Gründe, die dagegen sprechen, sind Thema der Sitzung am Donnerstag.

Außerdem widmet sich der Bauausschuss der Frage, ob es im Rahmen des Kita-Masterplans wirtschaftlicher ist, die Kindertagesstätte Regenbogen zu sanieren und zu erweitern oder sie abzureißen und neu zu bauen. Auch das geplante Baugebiet nördlich des Littersheimer Wegs ist wieder Thema. Behandelt werden zwei Anträge von FWG und Grünen zur Bürgerbeteiligung in dieser Angelegenheit.