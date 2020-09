Die gute Nachricht: Sportliche Frankenthaler müssen auch über den Winter nicht aufs Schwimmen verzichten. Das Ostparkbad öffnet nach siebenmonatiger Corona-Zwangspause am Freitag, 11. September, wieder. Die nicht ganz so gute Nachricht: Der Infektionsschutz setzt dem Vergnügen gewisse Grenzen.

„Unsere Gäste müssen sich auf gewisse Einschränkungen einstellen“, sagt Melanie Brünner. Die Pressesprecherin der Stadtwerke verweist auf die für Hallenbäder und Saunen maßgeblichen Hygienekonzepte des Landes. Viele Regeln darin dürften vom Besuch des Strandbads im Sommer bekannt und vertraut sein: das Einhalten des Mindestabstands von anderthalb Metern zu Fremden oder das Desinfizieren der Hände vor Betreten des Bades und das Prinzip des Kreisverkehrs mit Überholverbot im Schwimmerbecken. Neu ist die weitgehende Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Außer im Becken sowie in den Duschen und den Schwitzkabinen der Sauna ist die Maske ständiger Begleiter. Sie soll nach Möglichkeit zwischendurch in einem Behältnis aufbewahrt werden.

Zielgruppe Sportschwimmer

Die Verordnung zu befolgen und so vielen Gästen wie möglich das Schwimmen zu ermöglichen – das sei bei der Öffnung des Hallenbads die Herausforderung gewesen, betonen die Werke in ihrer Pressemitteilung. Man habe für die Zeit der Pandemie entschieden, vor allem die Zielgruppe der sportlichen Schwimmer ansprechen zu wollen. Denn: Gemäß den Regeln des Landes muss der Kleinkindbereich geschlossen bleiben; der Spielenachmittag sonntags fällt aus. Auch Liegeflächen müssen deutlich reduziert werden. Das Bistro ist nur mit einer kleinen Speisekarte geöffnet.

Eintrittskarten gibt es ausschließlich an der Kasse, kündigen die Stadtwerke an. Dort müssen die Besucher – auch das verlangt das Land vom Betreiber – ihre Personalien angeben. Um das Prozedere zu beschleunigen, ist ein entsprechendes Formular auf der Internetseite der Frankenthaler Bäder – www.ostparkbad.de – abrufbar. Wer den Bogen ausgefüllt mitbringt, müsse vor Ort nur noch Datum und Uhrzeit eintragen. „Da nur eine begrenzte Gästezahl Zutritt hat, kann es zu Wartezeiten außerhalb des Gebäudes kommen“, betont der Betreiber.

Auch Kurse geplant

Sprecherin Brünner zufolge sind im Ostparkbad auch Kurse in „Aqua Bodyworkout“ und „Aqua Cycling“ geplant. Sie seien in Kürze online buchbar. Wegfallen müsse das Frauenschwimmen, das bisher freitagmorgens stattgefunden habe. Noch nicht in Stein gemeißelt sind die Öffnungszeiten: Vormittags könnten sie eingeschränkt werden, sofern Frankenthaler Schulen Schwimmunterricht anbieten möchten. Abends bekämen Vereine mit ihrem Training Vorrang. Über Änderungen werde jeweils rechtzeitig informiert, versprechen die Stadtwerke.

Schwitzen auf Abstand ist in der Sauna des Ostparkbads angesagt; die 1,5-Meter-Distanz untereinander gelte auch hier. Bis auf das Dampfbad, das aufgrund der potenziellen Ansteckungsgefahr über sogenannte Aerosole nicht betrieben werden darf, stehen alle Saunen zur Verfügung. In der Panorama-Sauna werde es auch Aufgüsse geben – allerdings ohne das sonst übliche Verwirbeln des aufsteigenden Dampfs mit dem Handtuch.

Weniger Liegen zum Ruhen

Whirlpool und Eistower sind aus Hygienegründen außer Betrieb. Für den Abstand im Ruheraum wird es nach Angaben der Werke dort weniger Liegen geben. Gäste müssen, um diese nutzen zu können, ein entsprechend großes Handtuch mitbringen. Saunagäste können das Hallenbad unter den aktuellen Voraussetzungen nicht mitnutzen. Eintrittskarten für die Sauna gibt es an der Kasse des Ostparkbads; ein „kleines Kontingent“ sei auch über das aus dem Sommer bekannte Onlineticketsystem buchbar.

Noch Fragen?

Das Ostparkbad öffnet unter dem Vorbehalt kurzfristiger Änderungen wie folgt: Montag, 10 bis 22 Uhr; Dienstag, 6.30 und 19 Uhr; Mittwoch, 6.30 bis 22 Uhr; Donnerstag, 6.30 bis 19 Uhr; Freitag, 6.30 bis 22 Uhr; Samstag, 8 bis 22 Uhr; Sonntag, 8 bis 20 Uhr. Eintritt für maximal zwei Stunden Aufenthalt: Erwachsene drei Euro; Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Ermäßigte zwei Euro.