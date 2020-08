Fünf Tage noch – dann ist die wegen der Corona-Pandemie erst Ende Juni eröffnete Strandbad-Saison schon wieder vorbei. Genutzt haben das von einem aufwendigen Hygienekonzept begleitete Angebot nach Angaben der Stadtwerke 32.000 Besucher.

Neun Wochen und damit nur etwa halb so lang wie sonst dauerte die Freibadesaison in Frankenthal. Besucherstärkster Tag war dem Betreiber zufolge Sonntag, 9. August, mit 2028 Besuchern. Der Vergleich mit einer regulären Saison hinkt nach den Worten von Stadtwerke-Sprecherin Melanie Brünner. Üblicherweise kämen dann insgesamt bis zu 100.000 Menschen und an den besten Tagen zwischen 6000 und 8000 Besucher. Angesichts der Vorschriften des Landes und vor dem Hintergrund, dass das Gelände nur an 66 statt sonst an etwa 120 Tagen geöffnet gewesen sei, „sind wir mit den Zahlen zufrieden“, so Brünner.

Mittlerer Block mehrmals ausgebucht

„Gerade an den heißen August-Tagen war der Zuspruch der Gäste, unabhängig von den Umständen vor Ort, ungebrochen“, betont die Unternehmenssprecherin. An mehreren aufeinander folgenden Tagen sei der mittlere Block ausgebucht gewesen. Der Hintergrund: Die Stadtwerke waren mit vier Zeitfenstern in die Saison gestartet, die jeweils von Pausen zum Putzen und Desinfizieren unterbrochen wurden. Dieses System wurde dann auf drei Besuchszeiten umgestellt – mit einem längeren Block von 11 bis 17 Uhr. Dank der Disziplin der Gäste habe es keine „Infektionszwischenfälle“ gegeben, betont Brünner.

Ostparkbad soll bald öffnen

Wer sich für einen Sprung in eins der Strandbadbecken entschied, habe sich auf einige Neuerungen einstellen müssen. Neben den Öffnungszeiten nennen die Werke hier vor allem den Umstand, dass es Eintrittskarten mit Ausnahme eines kurzen, zeitlich begrenzten Barverkaufs vor Ort nur online oder im Kundenzentrum der Stadtwerke gab. Etabliert habe sich nach anfänglicher Kritik von Besuchern die Bezahloption über Paypal.

Ab dem 31. August ist das Strandbad nun kostenlos für Parkbesucher geöffnet: Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen, 10 bis 18 Uhr. Die wegen Corona geltenden Regeln seien zu beachten. Das Ostparkbad werde zurzeit für eine baldige Öffnung vorbereitet.