Im Wahlkampf um das Amt des Frankenthaler Oberbürgermeisters wollen nun auch die Grünen mitmischen. Stadtratsfraktion und Vorstand des Grünen Kreisverbands Frankenthal haben am Montag in einer gemeinsamen Sitzung Immanuel Pustlauck als Kandidaten nominiert. Die endgültige Entscheidung soll laut Mitteilung auf einer Mitgliederversammlung am 13. Januar fallen. Pustlauck steht seit April gemeinsam mit Sylvia Classen-Czeczerski an der Spitze des Grünen-Kreisverbands. Der 36-jährige Hausmann, der erst seit 2020 der Partei angehört, war bei der Bundestagswahl 2021 als Direktkandidat im Wahlkreis 207 gegen Armin Grau aus Altrip gescheitert. Die Wahl des neuen Oberbürgermeisters von Frankenthal soll kommendes Jahr am Sonntag, 25. Juni, stattfinden. Bisher haben der Frankenthaler Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), die Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Aylin Höppner, sowie der Verwaltungsjurist Nicolas Meyer (FWG) ihren Hut in den Ring geworfen. OB Martin Hebich (CDU) hatte Ende September erklärt, dass er keine zweite Amtszeit anstrebt. Dafür führte er persönliche Gründe an und verwies unter anderem auf die mit dem Posten verbundene Belastung.